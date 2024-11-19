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Ридли Скотт: в «Гладиаторе-2» не было поцелуя Дензела Вашингтона с мужчиной

Сегодня в 08:43

Ридли Скотт отрицает, что убрал из «Гладиатора-2» поцелуй героя Дензела Вашингтона с мужчиной. Об этом режиссер рассказал Variety на премьере боевика.

О том, что из картины пропала сцена поцелуя, журналистам рассказал Дензел Вашингтон на прошлой неделе. Актер посчитал, что авторы чего‑то испугались: «Я поцеловал парня в губы, но, видимо, авторы чего‑то испугались и вырезали это из фильма. И мой персонаж убил этого человека через пять минут. Это же „Гладиатор“, там должен быть поцелуй смерти».

«Это чушь. Такого не было. Они заигрались в моменте, но такого не было», — ответил Скотт.

На том же показе Вашингтон уточнил, что «чмокнул» партнера по сцене: «Честно, там не о чем говорить. Я поцеловал его руки, чмокнул в губы и убил».

Актриса Конни Нильсен, сыгравшая в ленте мать главного героя Луциллу, пояснила, что Скотт не включил в театральную версию множество других сцен.

«Моя сцена скорби тоже не попала в фильм. Так что дело не в гомофобии, [для поцелуя] просто не было времени», — считает она.

С ней согласился продюсер Майкл Прусс: «Мы сняли столько всего, многое просто не вошло в фильм. Здесь не о чем говорить».

Ранее Вашингтон рассказывал, что готовится к роли в «Черной Пантере-3». По словам актера, создатель франшизы Райан Куглер уже пишет сценарий с ролью, созданной специально для него.

Сиквел классического фильма Ридли Скотта выйдет в мировой прокат 22 ноября. Первые отзывы критиков были восхищенными, но в рецензиях замечают, что картина во многом повторяет сюжет первого фильма.

Между тем от показа «Гладиатора» ждут эффекта «Барбигеймера»: брутальный эпос о древнеримских бойцах выходит в один день с ожидаемой адаптацией мюзикла «Злая» с Арианой Гранде, и фильмы могут привлечь в кинотеатры очень разных зрителей.

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