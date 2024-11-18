Звезда «Претендентов» Джош О’Коннор сыграет в новом фильме Стивена Спилберга

Джош О’Коннор, известный по фильму «Претенденты», присоединился к актерскому составу нового проекта Стивена Спилберга, сообщает Variety.
Актер присоединится к Эмили Блант, Колину Ферту, Колману Доминго и Еве Хьюсон, об участии которых стало известно ранее. Universal Pictures выпустит картину 15 мая 2026 года.
Спилберг снимет ленту по сценарию Дэвида Коппа, который ранее работал с режиссером над «Парком Юрского периода», «Войной миров» и «Индиане Джонс и Королевством хрустального черепа».
Студия назвала проект «новым оригинальным фильмом-событием», хотя конкретные детали сюжета не раскрываются.
Сценарий основан на рассказе Спилберга и, как ожидается, будет включать в себя научно-фантастические элементы. Продюсером выступит Кристи Макоско Кригер, которая сотрудничала со Спилбергом.