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Хавьер Бардем сыграет в ремейке «Мыса страха» от Спилберга и Скорсезе

Сегодня в 21:12
Фото: Miramax

Звезда «Старикам тут не место» и «Дюны» Хавьер Бардем сыграет главного антагониста в новой версии классического триллера «Мыс страха», пишет Variety.

Ремейк расскажет о счастливых в браке адвокатах Аманде и Стиве Боуден, жизнь которых оказывается в опасности, когда преступник Макс Кейди (Бардем) выходит из тюрьмы, отсидев долгий срок за изнасилование.

Он преисполнен ненавистью к своему адвокату Стиву: 14 лет назад тот утаил информацию, которая, возможно, могла оправдать Макса. Все это время он вынашивал план мести и теперь намерен превратить жизнь адвоката и его семьи в кошмар наяву.

Впервые о работе над 10-серийным проектом стало известно в 2023 году. Сценаристом и шоураннером выступил Ник Антоска, который работал над сериалами «Ганнибал», «Притворство», «Отчаянные меры» и «Оборотень».

Исполнительными продюсерами стали Мартин Скорсезе, снявший свою версию «Мыса страха» в 1991 году с Робертом ДеНиро в роли Кэди, и Стивен Спилберг, также продюсирующий прошлый проект.

Оригинальным произведением послужил роман Джона Д.МакДональда «Палачи», который был впервые экранизирован Грегори Пеком в 1962 году.

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