Хавьер Бардем сыграет в ремейке «Мыса страха» от Спилберга и Скорсезе

Ремейк расскажет о счастливых в браке адвокатах Аманде и Стиве Боуден, жизнь которых оказывается в опасности, когда преступник Макс Кейди (Бардем) выходит из тюрьмы, отсидев долгий срок за изнасилование.

Он преисполнен ненавистью к своему адвокату Стиву: 14 лет назад тот утаил информацию, которая, возможно, могла оправдать Макса. Все это время он вынашивал план мести и теперь намерен превратить жизнь адвоката и его семьи в кошмар наяву.