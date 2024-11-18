В Португалии самолет задержали на пять дней из‑за массового побега хомяков

Сегодня / 13:57
Умер автор песни «Non, je ne regrette rien» Шарль Дюмон
Сегодня / 21:12
Хавьер Бардем сыграет в ремейке «Мыса страха» от Спилберга и Скорсезе
Сегодня / 19:41
Стихи, созданные ИИ, оценили лучше, чем стихи, написанные человеком
Сегодня / 18:44
Аль Пачино рассказал о «феноменальной» оригинальной концовке «Крестного отца-3»
Сегодня / 18:11
Бродячая собака указала путь туристу, заблудившемуся в горах Перу
Сегодня / 17:20
За месяц россияне потратили на карты Таро 130 млн рублей
Сегодня / 17:05
В Таиланде 200 макак сбежали из питомника и напали на полицейский участок
Сегодня / 17:03
У «Афиши» появился директор по развитию
Сегодня / 16:55
Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ на пять лет. Садовничий руководит вузом уже 32 года
Сегодня / 16:14
«Аркейн» ограничится двумя сезонами, чтобы рассказать больше историй и расширить вселенную
Сегодня / 16:11
Дэвид Аттенборо высказался против копирования его голоса с помощью ИИ
Сегодня / 15:59
В Минкульте создают лабораторию госпраздников, чтобы «переосмыслить» значимые даты
Сегодня / 15:35
Гаспар Ноэ заявил, что хотел бы снять фильм для детей
Сегодня / 15:00
Российские шахматистки заняли весь пьедестал на международном турнире по блицу
Сегодня / 14:50
Футболиста «Тоттенхэма» оштрафовали и дисквалифицировали из‑за слов об «одинаковых» корейцах
Сегодня / 14:35
Шлем штурмовика из «Новой надежды» продали за 325 тыс. фунтов стерлингов
Сегодня / 13:50
Нашлась елка, которую поставят в Кремле на Новый год
Сегодня / 13:22
Блогеров и СМИ обяжут платить 3% с рекламных доходов
Сегодня / 12:45
В Госдуму пришла идея о реестре выступающих за традиционные ценности блогеров. Их хотят поддерживать
Сегодня / 12:27
Коту Лучику, похищенному школьницами в Москве, нашли новый дом
Сегодня / 11:58
Правительство РФ предложило повысить штрафы за нарушения на дорогах
Сегодня / 10:54
Религиозные деятели раскритиковали законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах
Сегодня / 10:50
Кевин Смит работает над сиквелом «Догмы» с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком
Сегодня / 10:00
Суд обязал лидера Rammstein выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери
Сегодня / 09:57
Продажи алкоголя в РФ побили рекорд
Сегодня / 09:15
Эми Адамс отращивала волосы на подбородке для сцены в «Ночной сучке»
Вчера / 21:20
Экс-менеджер Take That рассказал о наркозависимости Робби Уильямса на пике славы. Это задело певца
Вчера / 20:35
«Гладиатор-2» на старте собрал 87 млн долларов по всему миру
Вчера / 19:13
Мисс Вселенная впервые стала датчанка
Вчера / 18:55
Вирусное тикток-видео о шведских сладостях привело к опустению прилавков в Швеции
Вчера / 17:40
Трое друзей из Индии взломали эйрподсы через микроволновку, чтобы сделать из них слуховые аппараты
Вчера / 16:59
Джейк Пол сказал, что сдерживался в бою с Майком Тайсоном. Легендарный боксер благодарен за поединок
Вчера / 16:06
В Госдуме россиянок призвали рожать, «пока „рожалка“ работает»
Вчера / 14:51
Мэнни Фреш рассказал, что припев трека «Who Let the Dogs Out» появился случайно
Вчера / 14:40
Шоураннер «Пацанов»: «Я с ужасом думаю о том, что сериал может превратиться в то, что высмеивал»

В Португалии самолет задержали на пять дней из‑за массового побега хомяков

Сегодня в 20:41
Фото: Correio da Manga

В португальском городе Понта-Делгада самолет не мог взлететь пять дней из‑за 132 хомяка, сбежавших из своих клеток в его багажном отсеке, пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание Correio da Manhã.

По информации газеты, грызуны совершили массовый побег во вторник. Работникам технического обслуживания удалось поймать большинство, но спустя шесть дней 16 из них все еще находились на свободе.

Сотрудники аэропорта обнаружили, что клетки, в которых находились животные, были повреждены, и 132 хомяка бродили по грузовому отсеку, когда самолет Airbus 320 приземлился на острове Сан-Мигел. Поиски начались сразу после того, как пассажиры сошли с борта самолета и забрали свой багаж.

По информации издания, хомяков везли в местный зоомагазин, куда вместе с ними также отправили хорьков и несколько птиц. На предыдущий рейс животных не пустили: клетки не соответствовали установленным стандартам.

Вскоре после начала поисков в сети появились фотографии хомяков, которых сотрудники доставали из укрытий в перчатках, чтобы защитить руки от острых когтей.

При исчезновении таких животных эксперты советуют первым делом проверять места, где есть провода. «Хомяки любят грызть и кусать, и если перекусить провод, вам не только придется заменить кабель, но и получить жареного хомяка», — пишут на специализированном блоге.

Подробности по теме
В Таиланде 200 макак сбежали из питомника и напали на полицейский участок
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами