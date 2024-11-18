В Португалии самолет задержали на пять дней из‑за массового побега хомяков

В португальском городе Понта-Делгада самолет не мог взлететь пять дней из‑за 132 хомяка, сбежавших из своих клеток в его багажном отсеке, пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание Correio da Manhã.

По информации газеты, грызуны совершили массовый побег во вторник. Работникам технического обслуживания удалось поймать большинство, но спустя шесть дней 16 из них все еще находились на свободе.

Сотрудники аэропорта обнаружили, что клетки, в которых находились животные, были повреждены, и 132 хомяка бродили по грузовому отсеку, когда самолет Airbus 320 приземлился на острове Сан-Мигел. Поиски начались сразу после того, как пассажиры сошли с борта самолета и забрали свой багаж.

По информации издания, хомяков везли в местный зоомагазин, куда вместе с ними также отправили хорьков и несколько птиц. На предыдущий рейс животных не пустили: клетки не соответствовали установленным стандартам.

Вскоре после начала поисков в сети появились фотографии хомяков, которых сотрудники доставали из укрытий в перчатках, чтобы защитить руки от острых когтей.