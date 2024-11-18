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Стихи, созданные ИИ, оценили лучше, чем стихи, написанные человеком

Сегодня в 19:41
Фото: Álvaro Serrano/Unsplash

Читатели, не обладающие большим опытом чтения стихов, чаще оценивают стихи, сгенерированные ИИ, как написанные человеком, чем те, которые действительно были созданы людьми. Об этом говорит новое исследование ученых из Питтсбургского университета. Их результатами поделился The Guardian.

Участникам эксперимента показали произведения 10 известных англоязычных поэтов, а также работы, сгенерированные в стиле этих авторов с помощью ChatGPT 3.5. Респондентам представили настоящие и сымитированные стихи Джеффри Чосера, Уильяма Шекспира, Сэмюэла Батлера, лорда Байрона, Уолта Уитмена, Эмили Дикинсон, Т. С. Элиота, Аллена Гинзберга, Сильвии Плат и Доротеи Ласки.

По результатам исследования, оригинальные работы авторов оценивали как созданные человеком на 25% реже, чем стихотворения, сгенерированные ИИ. В отличие от предыдущих экспериментов, участники также оценили стихи, сгенерированные ИИ, по общему качеству выше, чем стихи, написанные человеком.

Авторы доклада предполагают, что неэкспертные читатели предпочитают стихи, сгенерированные ИИ, потому что находят их более простыми и доступными. «Сложность и непрозрачность написанных человеком стихов — „часть их привлекательности“. Такие произведения вознаграждают читателя за глубокое изучение и анализ, чего не скажешь о поэзии, сгенерированной ИИ», — написали ученые.

«Поскольку стихи, созданные ИИ, не обладают такой сложностью, они лучше передают образ, настроение, эмоции или тему неспециалистам, у которых может не быть времени или интереса для глубокого анализа, которого требуют стихи поэтов-людей», — добавили они.

Авторы исследования приходят к выводу, что, учитывая трудности читателей с идентификацией текстов, написанных машинами, и их «очевидную уверенность в том, что ИИ не будет генерировать имитации человеческого опыта», правительствам, возможно, имеет смысл ввести правила прозрачности в отношении ИИ.

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