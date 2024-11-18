Аль Пачино рассказал о «феноменальной» оригинальной концовке «Крестного отца-3»

Сегодня / 13:57
Умер автор песни «Non, je ne regrette rien» Шарль Дюмон
Сегодня / 19:41
Стихи, созданные ИИ, оценили лучше, чем стихи, написанные человеком
Сегодня / 18:11
Бродячая собака указала путь туристу, заблудившемуся в горах Перу
Сегодня / 17:20
За месяц россияне потратили на карты Таро 130 млн рублей
Сегодня / 17:05
В Таиланде 200 макак сбежали из питомника и напали на полицейский участок
Сегодня / 17:03
У «Афиши» появился директор по развитию
Сегодня / 16:55
Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ на пять лет. Садовничий руководит вузом уже 32 года
Сегодня / 16:14
«Аркейн» ограничится двумя сезонами, чтобы рассказать больше историй и расширить вселенную
Сегодня / 16:11
Дэвид Аттенборо высказался против копирования его голоса с помощью ИИ
Сегодня / 15:59
В Минкульте создают лабораторию госпраздников, чтобы «переосмыслить» значимые даты
Сегодня / 15:35
Гаспар Ноэ заявил, что хотел бы снять фильм для детей
Сегодня / 15:00
Российские шахматистки заняли весь пьедестал на международном турнире по блицу
Сегодня / 14:50
Футболиста «Тоттенхэма» оштрафовали и дисквалифицировали из‑за слов об «одинаковых» корейцах
Сегодня / 14:35
Шлем штурмовика из «Новой надежды» продали за 325 тыс. фунтов стерлингов
Сегодня / 13:50
Нашлась елка, которую поставят в Кремле на Новый год
Сегодня / 13:22
Блогеров и СМИ обяжут платить 3% с рекламных доходов
Сегодня / 12:45
В Госдуму пришла идея о реестре выступающих за традиционные ценности блогеров. Их хотят поддерживать
Сегодня / 12:27
Коту Лучику, похищенному школьницами в Москве, нашли новый дом
Сегодня / 11:58
Правительство РФ предложило повысить штрафы за нарушения на дорогах
Сегодня / 10:54
Религиозные деятели раскритиковали законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах
Сегодня / 10:50
Кевин Смит работает над сиквелом «Догмы» с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком
Сегодня / 10:00
Суд обязал лидера Rammstein выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери
Сегодня / 09:57
Продажи алкоголя в РФ побили рекорд
Сегодня / 09:15
Эми Адамс отращивала волосы на подбородке для сцены в «Ночной сучке»
Вчера / 21:20
Экс-менеджер Take That рассказал о наркозависимости Робби Уильямса на пике славы. Это задело певца
Вчера / 20:35
«Гладиатор-2» на старте собрал 87 млн долларов по всему миру
Вчера / 19:13
Мисс Вселенная впервые стала датчанка
Вчера / 18:55
Вирусное тикток-видео о шведских сладостях привело к опустению прилавков в Швеции
Вчера / 17:40
Трое друзей из Индии взломали эйрподсы через микроволновку, чтобы сделать из них слуховые аппараты
Вчера / 16:59
Джейк Пол сказал, что сдерживался в бою с Майком Тайсоном. Легендарный боксер благодарен за поединок
Вчера / 16:06
В Госдуме россиянок призвали рожать, «пока „рожалка“ работает»
Вчера / 14:51
Мэнни Фреш рассказал, что припев трека «Who Let the Dogs Out» появился случайно
Вчера / 14:40
Шоураннер «Пацанов»: «Я с ужасом думаю о том, что сериал может превратиться в то, что высмеивал»
Вчера / 14:16
Снос Дома кино в Москве начнется в январе
Вчера / 14:02
Альбом Мака Миллера «Balloonerism» появится на стриминговых площадках

Аль Пачино рассказал о «феноменальной» оригинальной концовке «Крестного отца-3»

Сегодня в 18:44

Аль Пачино рассказал об оригинальной концовке фильма «Крестный отец-3», которую он «очень любит» и от которой пришлось отказаться во время съемок.

Третья часть классической трилогии вышла в 1990 году. В финальной части картины дочь Майкла Корлеоне (Пачино) Мэри (София Коппола) погибла во время покушения на его жизнь. Сам фильм заканчивается много лет спустя, когда Майкл умирает от старости.

В своей недавней книге Sonny Boy Пачино рассказал, что первоначальная концовка была несколько иной, и его герой встретил свой конец во время покушения. «В конце фильма Майкла убивают на лестнице в церкви. Он скатывается вниз по ступенькам и падает на землю у подножия», — поделился актер.

«Кей, его бывшая жена, бросается к нему. Она заглядывает ему в лицо и спрашивает: «Майкл, ты умираешь? Ты собираешься умереть? Майкл поднимает на нее глаза и говорит: «Нет». И тогда он умирает. Феноменальная концовка. Блестящий отсыл к первому «Крестному отцу» — Майкл заканчивает свою жизнь последней ложью Кей», — добавил Пачино.

Он признался, что проблемы возникли, после того как актеры Ричард С.Кастеллано и Роберт Дюваль отказались возвращаться на роли Питера Клеменцы и Тома Хагена, назвав это «большим упущением».

«Так как большая часть фильма зависела от персонажа Дюваля, никто из нас не знал, что делать без него. Фрэнсису и Марио пришлось перестраивать историю, но они были блестящими сценаристами и изменили его полностью. Даже финал, который я так любил, пришлось поменять. Вместо этого Майкл умирает от старости в одиночестве, после того как его дочь Мэри погибает во время попытки покушения на него».

Пачино также ответил на критику третьего фильма, который, по общему мнению, уступает первым двум частям, объяснив, что основным камнем преткновения является «стремление Майкла к искуплению».

«Я не думаю, что зрители хотели, чтобы Майкл провел весь фильм в поисках прощения за свои грехи. Они хотели, чтобы Майкл оставался Майклом. Им нужен был крестный отец. Именно за это мы его и любим, верно? Тот парень, которого мы видели в конце второй части, был заключен в камень. В третьей части я увидел его попытку освободиться от этой оболочки, поиск выхода из почти травматического состояния оцепенения», — продолжил актер.

«Одна его фраза, которая стала легендой и которую люди до сих пор помнят из третьей части, когда он говорит: «Только я подумал, что вырвался, как меня снова затягивают», — вот что отражает потребность Майкла выбраться из этого состояния, из тех цепей, которые его сковывали», — сказал он.

В 2020 году «Крестный отец-3» был перемонтирован под названием «Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне», что, по мнению некоторых критиков, превратило разочаровывающую кульминацию в более подходящий финальный росчерк.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами