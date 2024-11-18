Аль Пачино рассказал о «феноменальной» оригинальной концовке «Крестного отца-3»

Аль Пачино рассказал об оригинальной концовке фильма «Крестный отец-3», которую он «очень любит» и от которой пришлось отказаться во время съемок.

Третья часть классической трилогии вышла в 1990 году. В финальной части картины дочь Майкла Корлеоне (Пачино) Мэри (София Коппола) погибла во время покушения на его жизнь. Сам фильм заканчивается много лет спустя, когда Майкл умирает от старости.

В своей недавней книге Sonny Boy Пачино рассказал, что первоначальная концовка была несколько иной, и его герой встретил свой конец во время покушения. «В конце фильма Майкла убивают на лестнице в церкви. Он скатывается вниз по ступенькам и падает на землю у подножия», — поделился актер.

«Кей, его бывшая жена, бросается к нему. Она заглядывает ему в лицо и спрашивает: «Майкл, ты умираешь? Ты собираешься умереть? Майкл поднимает на нее глаза и говорит: «Нет». И тогда он умирает. Феноменальная концовка. Блестящий отсыл к первому «Крестному отцу» — Майкл заканчивает свою жизнь последней ложью Кей», — добавил Пачино.

Он признался, что проблемы возникли, после того как актеры Ричард С.Кастеллано и Роберт Дюваль отказались возвращаться на роли Питера Клеменцы и Тома Хагена, назвав это «большим упущением».

«Так как большая часть фильма зависела от персонажа Дюваля, никто из нас не знал, что делать без него. Фрэнсису и Марио пришлось перестраивать историю, но они были блестящими сценаристами и изменили его полностью. Даже финал, который я так любил, пришлось поменять. Вместо этого Майкл умирает от старости в одиночестве, после того как его дочь Мэри погибает во время попытки покушения на него».

Пачино также ответил на критику третьего фильма, который, по общему мнению, уступает первым двум частям, объяснив, что основным камнем преткновения является «стремление Майкла к искуплению».

«Я не думаю, что зрители хотели, чтобы Майкл провел весь фильм в поисках прощения за свои грехи. Они хотели, чтобы Майкл оставался Майклом. Им нужен был крестный отец. Именно за это мы его и любим, верно? Тот парень, которого мы видели в конце второй части, был заключен в камень. В третьей части я увидел его попытку освободиться от этой оболочки, поиск выхода из почти травматического состояния оцепенения», — продолжил актер.

«Одна его фраза, которая стала легендой и которую люди до сих пор помнят из третьей части, когда он говорит: «Только я подумал, что вырвался, как меня снова затягивают», — вот что отражает потребность Майкла выбраться из этого состояния, из тех цепей, которые его сковывали», — сказал он.