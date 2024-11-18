Бродячая собака указала путь туристу, заблудившемуся в горах Перу

Британский турист, заблудившийся в горах Перу, смог найти дорогу благодаря бродячей собаке. Об этом сообщает Daily Mail.
Блогер El Güero Inglés (или «Блондин-англичанин») совершал групповой поход по трассе Санта-Крус, недалеко от города Уарас. Туристы пытались достичь живописного перевала Пунта-Унион на высоте в 4,5 тыс. метров, но на второй день британец отстал от группы.
Путь был покрыт снегом и льдом, а вокруг был туман, и в итоге турист сбился с маршрута. По словам мужчины, когда он остался один, к нему из тумана вышла дружелюбная собака, виляя хвостом. Ее действия напомнили туристу собаку-спасателя Лесси из серии фильмов и книг.
El Güero Inglés удивился, что собака оказалась так высоко, но доверился ее знанию горных маршрутов. И через некоторое время она привела его к указателю на пункт назначения ― Пунта-Унион.
Достигнув вершины, британец со своей четвероногой спутницей молча ждали прибытия остальных туристов. А после собака сопровождала группу на обратном пути. Когда они прибыли в лагерь, там группу ожидала еще одна дворняжка.
Позже местный житель пояснил британцу, что собаки в этом районе часто ходят с туристами в горы, словно обученные проводники.