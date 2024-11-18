За месяц россияне потратили на карты Таро 130 млн рублей

За последний месяц россияне потратили на маркетплейсах 129,5 млн рублей на покупку карт Таро. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование сервиса Moneyplace.

Пик спроса на эти карты пришелся на 11 ноября — за сутки пользователи Wildberries потратили на них 4 млн рублей. Это на 35% выше средних показателей за один день, пояснили аналитики.

По данным сервиса, по сравнению с прошлым годом оборот карт Таро увеличился на 18%. За последние 30 дней на Wildberries было продано 195 тыс. колод со средним чеком 540 рублей. Продавцов карт Таро на этом маркетплейсе стало больше на 181, если сравнивать с прошлым годом. На Ozon за аналогичный период продали 36 тыс. колод в среднем за 672 рубля.

«В топе продаж обучающие карты Таро — можно предположить, что растет количество начинающих гадалок. Также колоды часто покупают в качестве подарка», — отметила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

12 ноября депутаты Госдумы предложили запретить раскладывать карты Таро за деньги. Один из них назвал тарологов, зарабатывающих на гаданиях, мошенниками, а предсказания будущего с помощью карт — «вымыслом, который противоречит семейным ценностям». Их законопроект подразумевает полный запрет рекламы услуг, в том числе блокировку всех ресурсов, где предлагают платные расклады.