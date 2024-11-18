Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ на пять лет. Садовничий руководит вузом уже 32 года

Владимир Путин подписал указы о продлении полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего и ректора СПбГУ Николая Кропачева еще на пять лет. Документы появились на сайте Кремля.

85-летний доктор физико-математических наук Садовничий руководит вузом в Москве уже на протяжении 32 лет. В одном из интервью ученый говорил, что в его трудовой книжке значится только одно место работы — МГУ, в котором он работает с 1958 года, а возглавляет с марта 1992-го.