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Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ на пять лет. Садовничий руководит вузом уже 32 года

Сегодня в 16:55
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Владимир Путин подписал указы о продлении полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего и ректора СПбГУ Николая Кропачева еще на пять лет. Документы появились на сайте Кремля.

85-летний доктор физико-математических наук Садовничий руководит вузом в Москве уже на протяжении 32 лет. В одном из интервью ученый говорил, что в его трудовой книжке значится только одно место работы — МГУ, в котором он работает с 1958 года, а возглавляет с марта 1992-го.

65-летний доктор юридических наук Кропачев занимает должность ректора СПбГУ с 2008 года. Он также входит в Совет по науке и образованию при Президенте РФ и работает членом-корреспондентом РАН.

В 2019 году Садовничий и Кропачев вошли в рейтинг самых богатых ректоров российских вузов. Судя по их антикоррупционным декларациям, тогда ученый из Москвы заработал 18,5 млн рублей (17-е место), а ученый из Петербурга — 13,6 млн (25-е место).

Ректоров МГУ и СПбГУ назначает президент. В 2019 году вступил в силу закон, разрешающий продлять их полномочия неограниченное количество раз.

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