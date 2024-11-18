У «Афиши» появился директор по развитию

Анастасия Левицкая назначена директором по развитию «Компании Афиша».
До этого Левицкая была замдиректора по развитию в АО «Крокус», где отвечала за оптимизацию бизнеса, увеличение продаж и взаимодействие с крупными партнерами. Она также возглавляла площадку «МТС Live Холл» в Москве, руководила проектами в «МТС Энтертейнмент» и работала начальником отдела реализации билетов в МКЗ «Зарядье».
«Назначение Анастасии Левицкой усилит компанию в ключевых направлениях развития — это дистрибуция билетной системы и увеличение портфеля контрактов с организаторами культурных мероприятий в России. Уверен, ее глубокое понимание индустрии и стратегический подход позволят предложить аудитории „Афиши“ еще больше уникальных вариантов досуга в разных городах страны», ― отметил гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер.
Недавно у «Афиши Daily» сменился главред. С 11 ноября редакцию возглавляет Иляна Эрднеева ― журналистка, телеведущая и инфлюэнсер. С 2018 по 2022 год она была главным редактором журнала Glamour.