У «Афиши» появился директор по развитию

До этого Левицкая была замдиректора по развитию в АО «Крокус», где отвечала за оптимизацию бизнеса, увеличение продаж и взаимодействие с крупными партнерами. Она также возглавляла площадку «МТС Live Холл» в Москве, руководила проектами в «МТС Энтертейнмент» и работала начальником отдела реализации билетов в МКЗ «Зарядье».