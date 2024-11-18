В Таиланде 200 макак сбежали из питомника и напали на полицейский участок

Полицейские в центральном Таиланде рассказали, что им пришлось забаррикадироваться в собственном участке в выходные, после того как толпа из 200 сбежавших обезьян устроила беспорядки в городе. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Жители Лопбури давно страдают от растущей популяции обезьян, и власти построили специальные вольеры, чтобы сдерживать агрессивных животных. Однако в субботу около двух сотен приматов вырвались на свободу и устроили погром в городе, а одна группа напала на местный полицейский участок.

«Нам пришлось закрыть двери и окна, чтобы они не смогли проникнуть в здание за едой», — сказал капитан полиции Сомчай Сиди. Он также выразил опасение, что «мародеры» могли уничтожить имущество, в том числе полицейские документы.