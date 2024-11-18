«Аркейн» ограничится двумя сезонами, чтобы рассказать больше историй и расширить вселенную

«Аркейн» ограничится двумя сезонами, поскольку «есть много других историй, которые можно рассказать». Об этом заявил сооснователь Riot Games Марк Меррилл, отвечая на вопрос пользователя соцсети X.

В посте на Reddit Меррилл отметил, что «Аркейн» всегда планировался на два сезона. Недавно Variety со ссылкой на источники сообщил, что изначально бюджет был рассчитан на пять сезонов, однако из‑за огромных трат и неопытности Riot Games в сфере индустрии развлечений пришлось ограничиться двумя.

По словам Меррилла, такая путаница возникла из‑за разговора в компании «об утверждении пяти сезонов». «Это просто означает, что мы откладывали кучу денег на разные разработки, и это совершенно не имело отношения к творческой части „Аркейна“», ― пояснил он.

«Мы всегда планировали рассказать больше историй и расширить вселенную. Это никогда не менялось — люди просто реагировали на слухи или вводящие в заблуждения заголовки, а Riot не поправляла никого. Но поскольку эти слухи набрали силу, то я рад внести ясность», ― написал Меррилл.

Он также затронул тему бюджета шоу, который Variety оценил в 250 млн долларов: «Многие аргументы о бюджете „Аркейна“, на наш взгляд, звучат довольно глупо. Зрители уже отметили, что каждая минута „Аркейна“ стоит примерно 1/3 или ¼ от общего бюджета проектов Illumination или Pixar».