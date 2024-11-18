В Минкульте создают лабораторию госпраздников, чтобы «переосмыслить» значимые даты

В России создают лабораторию госпраздников на базе Министерства культуры РФ. Она будет заниматься «переосмыслением государственных праздников и наполнением их содержанием», пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заседание Общественной палаты.

Замглавы Минкульта Сергей Першин заявил, что в 1960-е аналогичное советское ведомство «такую лабораторию уже создавало» на базе Всероссийского театрального общества. «Мы просто повторяем этот опыт, идем по следам наших практиков», — сказал он.

Председатель Общественного совета при Минкульте Александр Чайковский отметил, что в РФ сейчас много праздников, которые основаны на «какой‑то чепухе», а лаборатория занималась бы продвижением более значимых событий — и не только из российской истории. Так, он припомнил Хэллоуин, который «не в наших традициях».

«Я понимаю завлекательность этого праздника. Все начинается вроде бы весело и смешно. Мы переодеваемся в чертей и ведьм. Но заканчивается все сатаной. Я, например, не слышал, чтобы в мусульманских странах был такой праздник», — считает Чайковский. При этом Хэллоуина нет в государственном перечне праздников.