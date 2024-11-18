Дэвид Аттенборо высказался против копирования его голоса с помощью ИИ

Сэр Дэвид Аттенборо заявил, что не одобряет использование искусственного интеллекта для воспроизведения его голоса, пишет Variety.

В воскресном выпуске новостей Би-би-си воссозданный искусственным интеллектом голос знаменитого британского телеведущего, рассказывающего о своем новом сериале «Азия», включили рядом с реальной записью. Различий между ними практически не было.

Исследователи Би-би-си обнаружили сгенерированный ИИ голос Аттенборо на одном из сайтов и заявили об этом. По их словам, существует несколько авторов, утверждающих, что клонировали голос документалиста.

В ответ на это 98-летний писатель прислал BBC News следующее заявление: «Потратив всю жизнь на то, чтобы говорить то, что я считаю правдой, я с глубокой тревогой обнаружил, что в наши дни мою личность крадут другие люди, и я категорически против того, чтобы они использовали ее для того, чтобы говорить все, что им вздумается».

Сгенерированный искусственным интеллектом Аттенборо подготовил ответ, который воспроизвел BBC News: «Давайте проясним ситуацию. Если только мистер Аттенборо не подрабатывает у нас тайно и под вымышленным именем, имея разрешение на работу в США, он не состоит в нашем штате», — говорится в ответе. «Я не Дэвид Аттенборо. Мы оба — мужские, безусловно, британские голоса. Однако я не Дэвид Аттенборо — для тех, кто может запутаться».

Доктор Дженнифер Уильямс, исследователь искусственного интеллекта в Саутгемптонском университете, высказала свое мнение по этому поводу после публикации еще одного ролика. В нем клонированный голос говорит о выдвижении Дональдом Трампом кандидатуры Мэтта Гейтца и военных действиях на территории Украины.

«Я испытываю некоторое отвращение. Это очень серьезно… У вас есть такой надежный голос, как сэр Дэвид Аттенборо, которого во всем мире люди признают как авторитет, как голос правды. А потом в его уста вкладывают слова о войне, политике и вещах, которые он никогда не говорил и, возможно, не одобрял, — это очень тревожно», — сказала она.