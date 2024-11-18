Футболиста «Тоттенхэма» оштрафовали и дисквалифицировали из‑за слов об «одинаковых» корейцах

Полузащитника клуба «Тоттенхэм» и сборной Уругвая Родриго Бентанкура оштрафовали на 126 тыс. долларов и дисквалифицировали на семь матчей из‑за оскорбительного высказывания о жителях Южной Кореи. Спортсмен принес извинения, сообщает Associated Press.
В июне, выступая на уругвайском телешоу, Бентанкура попросили принести футболку сокомандника по «Тоттенхэму» Сон Хын Мина, уроженца Южной Кореи. Футболист ответил, что футболка может принадлежать и двоюродному брату Сона, потому что «они все более-менее одинаковые».
Позже Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях, сказав, что это была «очень плохая шутка» и что он «никогда не хотел проявить к нему неуважение или причинить боль». Сон принял извинения и подтвердил, что уругваец «не хотел намеренно сделать оскорбление». «Мы братья, и ничего не изменилось. Мы это пережили, мы едины, и мы снова будем вместе в предсезонке, чтобы бороться за наш клуб как единое целое», — заявил спортсмен из Кореи.
Во время рассмотрения кейса комиссией Футбольной ассоциации Англии (FA) Бентанкур заявил, что своей фразой хотел показать «сарказм и мягкий упрек» ведущему, который прозвал товарища по команде корейцем, и тем самым подчеркнуть некорректность этого прозвища для собеседника.
Несмотря на это, в сентябре FA обвинила Бентанкура в использовании оскорбительных выражений и «порочении репутации игры». Особо тяжким проступок футболиста делает то, что он «упомянул национальность, расу или этническое происхождение», и это «явное оскорбление». При этом комиссия отметила, что у Бентанкура не было намерения оскорбить Сона.
Дисквалификация Бентанкура распространяется только на внутренние матчи. Значит, футболист сможет играть за «Тоттенхэм» в Лиге Европы. Ближайший матч запланирован на 28 ноября.