Футболиста «Тоттенхэма» оштрафовали и дисквалифицировали из‑за слов об «одинаковых» корейцах

Позже Бентанкур извинился перед Соном в соцсетях, сказав, что это была «очень плохая шутка» и что он «никогда не хотел проявить к нему неуважение или причинить боль». Сон принял извинения и подтвердил, что уругваец «не хотел намеренно сделать оскорбление». «Мы братья, и ничего не изменилось. Мы это пережили, мы едины, и мы снова будем вместе в предсезонке, чтобы бороться за наш клуб как единое целое», — заявил спортсмен из Кореи.