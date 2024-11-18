Гаспар Ноэ заявил, что хотел бы снять фильм для детей

Создатель «Необратимости» и «Экстаза» Гаспар Ноэ хотел бы снять фильм для детей. Об этом постановщик рассказал Variety после своего мастер-класса на Каирском кинофестивале.

«Основные жанры, которые действительно заинтересовали бы меня для будущего проекта, — это документальное кино, военный фильм и ужасы. Возможно, мне даже стоит попробовать смешать эти три жанра. Я также хотел бы снять фильм с маленькими детьми или фильм для детей», — поделился режиссер.

«Дети — это как маленькие взрослые. Когда мы дети, мы подвергаемся опасности. Мы уязвимы ко всему. Я очень привязан к детям в жизни, хотя у меня их нет. Отношения с детьми непосредственны и игривы. Я бы хотел снять фильм с маленькими детьми. Они чувствуют хрупкость, они чувствуют опасности, которым подвергаются», — признался аргентинец на мастер-классе.

Автор рассказал о влиянии своей матери на его фильмы. По его словам, ее карьера социального работника показала ему самых бедных и обездоленных членов общества, а любовь матери к кино позволила Ноэ увидеть все жанры кино в раннем возрасте.