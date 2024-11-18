Российские шахматистки заняли весь пьедестал на международном турнире по блицу

Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла соревнования по блицу на супертурнире Tata Steel Chess India 2024. Об этом сообщает Forbes.
Второе и третье место тоже заняли россиянки ― Валентина Гунина и Александра Горячкина соответственно. Ланго набрала 11,5 очков из 18 возможных, Гунина ― 11 очков, Горячкина ― 9,5.
34-летняя Екатерина Лагно ― двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам и вице-чемпионка Европы по блицу.
В мужском турнире по блицу в Индии победил норвежец Магнус Карлсен. За ним идут американец Уэсли Со и индиец Арджун Эригайси.
В марте 2022 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) запретила сборным России и Беларуси участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В индивидуальных состязаниях россияне и белорусы могут принимать участие в нейтральном статусе.