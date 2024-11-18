Нашлась елка, которую поставят в Кремле на Новый год

Новогодняя елка на Соборной площади в 2023 году. Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Вблизи деревни Знаменка в Подмосковье срубят ель, которую поставят на Соборной площади Кремля в Москве в преддверии Нового года. Всего в конкурсе участвовали 25 деревьев, сообщается в телеграм-канале Управления делами президента РФ.

Поиски подходящей елки начались еще летом. В нем принимали участие работники управделами, правительство Московской области и местный комитет лесного хозяйства. Они проехали более 3000 километров, чтобы рассмотреть претенденток, утверждают в ведомстве.

При оценке ели учитываются высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, разлет нижних ветвей и отсутствие дефектов. Не менее важным считается фактор легкодоступности для спила и подготовки к доставке в Москву.

© Управление делами Президента РФ/Telegram

Высота елки из Знаменки достигает 30 метров, возраст — 90 лет, обхват ствола — 60 сантиметров, а размах нижних ветвей составляет 8 метров. У дерева насыщенная окраска хвои и пирамидальная форма, отметили эксперты. По их словам, у нее есть достаточная толщина для удобной транспортировки.

Можайский городской округ в Подмосковье уже третий раз поставляют Кремлю новогоднюю ель. В телеграм-канале управделами говорится, что местное лесозаготовительное предприятие более 10 лет назад заприметило это дерево.