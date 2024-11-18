Шлем штурмовика из «Новой надежды» продали за 325 тыс. фунтов стерлингов

Шлем штурмовика из оригинального фильма «Звездные войны» 1977 года продали на аукционе за 325 000 фунтов стерлингов (более 40 млн рублей), пишет The Sun.
Реквизит использовали в известном моменте джедайского обмана разума в первой части франшизы «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда». «Это не те дроиды, которых вы ищете», — убеждает Оби-Ван Кеноби имперского штурмовика в сцене.
На шлеме видна надпись «Harding» для каскадера Рега Хардинга. На передней части головного убора сохранились оригинальные микрофонные наконечники, резиновые накладки на бровях и шее, а также пенная прокладка внутри. По словам сотрудников аукционного дома, на предмете есть следы износа: потертости, царапины и несколько маленьких трещин. Однако оригинальная окраска шлема осталась в целости.
Реквизит из вселенной Джорджа Лукаса оказался среди 1800 памятных вещей из кино, телевидения и музыки, выставленных на аукцион в течение четырех дней. В числе других лотов — шлем и маска Рассела Кроу из «Гладиатора», проданная за 125 000 фунтов стерлингов, гитара Ноэля Галлахера (226 800 фунтов стерлингов) и подписанная Майклом Джексоном красная кожаная куртка для репетиции тура Thriller (189 000 фунтов стерлингов).