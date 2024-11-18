Умер автор песни «Non, je ne regrette rien» Шарль Дюмон

Французский певец и композитор Шарль Дюмон, наиболее известный как соавтор классической песни Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien», скончался в возрасте 95 лет после продолжительной болезни, передает Deadline.

Дюмон, родившийся во французском городе Каор в 1929 году, рано увлекся джазом и сначала обучался игре на трубе в Тулузской музыкальной консерватории. После Второй мировой войны он переехал в Париж, где продолжил музыкальную карьеру, но был вынужден оставить трубу после операции на гландах. Тогда он переключился на фортепиано и написание музыки.

На протяжении 1950-х годов Дюмон продолжал заниматься творчеством, оставаясь на плаву благодаря случайным заработкам. Именно в этот период он познакомился с лириком и давним соратником Мишелем Вокером, и в 1956 году они вместе написали песню «Non, je ne regrette rien».

По словам самого Дюмона, их сотрудничество с Пиаф едва не сорвалось, после того как певица, не впечатленная композициями Дюмона и Вокера, отклонила их предложение встретиться. Когда они наконец договорились о визите через ее домработницу, Пиаф была в ярости от того, что ее не предупредили. Она заставила их ждать целый час и потребовала, чтобы они представили только одну из своих композиций.

Дюмон спел «Non, je ne regrette rien». После молчания она заявила, что это та песня, которую она ждала все это время, и что она исполнит ее на своем следующем концерте в знаменитом зале «Олимпия». В дальнейшем композитор написал для Пиаф еще 30 песен, сотрудничество закончилось только из‑за ранней смерти певицы в возрасте 47 лет в 1963 году.

За свою карьеру Дюмон написал песни для многих других культовых личностей, включая Далиду, Тино Росси и Жака Бреля («Je m’en remets à toi»), а Барбра Стрейзанд взяла его и Вокера песню о войне в Берлине «Le mur» для своего альбома 1966 года, вдохновленного французскими песнями, под названием «Je m’appelle Barbra».