В Госдуму пришла идея о реестре выступающих за традиционные ценности блогеров. Их хотят поддерживать

Депутатка Госдумы Татьяна Буцкая предложила разработку реестра блогеров, которые выступают за традиционные семейные ценности. Такие контентмейкеры могли бы получать государственную поддержку, передает РБК с заседания рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства о блогосфере.

«Этим инициативам следует уделить первоочередное внимание и превратить их в полновесные законодательные инициативы», — рассказала депутатка Яна Лантратова, которая тоже была на собрании.

По словам автора инициативы Буцкой, первая профильная встреча по этому реестру состоится уже в начале декабря.

На заседании в Госдуме также предлагали обязательное указание квалификации и образования ведущих блогов о медицине, разработку требований о получении обязательного идентификатора на каждый реализованный информационный продукт по аналогии с рекламными постами, а также внесение трех новых блогерских позиций в ОКВЭД. Телеведущая Елена Малышева обратила внимание на блогеров-психологов, которые без профильного образования и с двумя месяцами курсов за спиной «исцеляют души», пишет РБК.