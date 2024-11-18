Блогеров и СМИ обяжут платить 3% с рекламных доходов

Новый сбор с доходов от интернет-рекламы будет взиматься со всех ее распространителей в сети, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок в ФЗ «О рекламе». Согласно документу, налоговая ставка составит 3%.

Под уплату сбора попадут операторы рекламных систем («Яндекс», VK), рекламные агенты, блогеры и СМИ. Исключение составят лишь федеральные теле- и радиоканалы, которые вошли в первый и второй мультиплексы (Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», СТС, ТНТ, «Спас» и другие).

Собранные деньги обещают направить на поддержку разработчиков софта из реестра российского ПО и «поддержку развития и функционирования информационных ресурсов».

Основные положения поправок планируют ввести в действие 1 января 2025-го, несколько пунктов намечены на 1 марта и 1 апреля того же года. Следить за полнотой и своевременностью уплаты будет Роскомнадзор.