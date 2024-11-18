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Правительство РФ предложило повысить штрафы за нарушения на дорогах

Сегодня в 11:58
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

В правительстве РФ разрабатывают поправки в административный кодекс, из‑за которых штрафы за нарушения правил дорожного движения могут вырасти с 1 января 2025 года. Суммы взысканий на наиболее часто встречающиеся нарушения предлагают увеличить в 1,5 раза, ознакомились «Ведомости» с проектом поправок.

В случае изменений штраф за непристегнутый ремень увеличится с 1000 до 1500 рублей, за вождение в нетрезвом виде или передачу права на вождение автомобилем — с 30 до 45 тыс. рублей. За превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки кабмин предлагает штрафовать на 700–7500 рублей вместо нынешних 500–5000, за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД — на 3700–7500 рублей вместо 2500–5000, среднего — 15–30 тыс. рублей вместо 10–20 тыс.

Поправки среди прочего затрагивают уплату штрафа со скидкой. Сейчас за нарушение большинства нарушений ПДД водители могут заплатить лишь 50% суммы штрафа, если сделают это в течение 20 дней после выписки взыскания. Правительство же предлагает уплату не менее 75% штрафа, но льготный период растянуть до 30 дней.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петра Щербаченко, нынешние размеры штрафов не воспринимаются автовладельцами как сдерживающий фактор, а со скидкой «сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий для нарушителей». Он считает, что более справедливое наказание для нарушителей ПДД работает в Финляндии, где штрафы привязаны к доходу.

Близкие к правительству собеседники «Ведомостей» напомнили, что размеры штрафов не повышались с 2013 года, а за последнее десятилетие инфляция составила около 70%. Собранные деньги, которые остаются в региональных бюджетах, планируется вкладывать в развитие местной дорожной инфраструктуры.

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