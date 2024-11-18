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Коту Лучику, похищенному школьницами в Москве, нашли новый дом

Сегодня в 12:27
Фото: волонтер Дарья/Telegram

Кот Лучик, которого украли из московского зоомагазина, а потом нашли на парковке, обрел новых хозяев. Об этом волонтер сообщила в телеграм-чате, посвященном судьбе кота.

«Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе», ― написала она.

По словам волонтера, новые хозяева Лучика ― проверенные люди, которые уже брали кота из приюта. Этот питомец, к сожалению, умер, поэтому Лучик будет единственным животным в семье, отметила она.

Кот Лучик временно жил в зоомагазине у метро «Речной вокзал». Прошлые хозяева его выкинули на улицу, питомца приютили и принялись искать ему новый дом.

В первой половине ноября его украли из зоомагазина две девочки, которых зоозащитники приняли за квадроберов. После похищения кота они сбежали из дома и уехали в Крым. Подростков нашли в Алуште, во время разговора с правоохранителями они сказали, что кот от них сбежал. Позже Лучика нашли на одной из столичных парковок, он прятался под машинами.

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