Коту Лучику, похищенному школьницами в Москве, нашли новый дом

Кот Лучик, которого украли из московского зоомагазина, а потом нашли на парковке, обрел новых хозяев. Об этом волонтер сообщила в телеграм-чате, посвященном судьбе кота.

«Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе», ― написала она.

По словам волонтера, новые хозяева Лучика ― проверенные люди, которые уже брали кота из приюта. Этот питомец, к сожалению, умер, поэтому Лучик будет единственным животным в семье, отметила она.

Кот Лучик временно жил в зоомагазине у метро «Речной вокзал». Прошлые хозяева его выкинули на улицу, питомца приютили и принялись искать ему новый дом.