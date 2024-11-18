Кевин Смит работает над сиквелом «Догмы» с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком

Кевин Смит работает над сиквелом комедийной драмы «Догма». В нем могут появиться Мэтт Деймон и Бен Аффлек, которые сыграли главные роли в оригинале, рассказал режиссер на фестивале Vulture.

«Догма» 1999 года рассказывает о двух падших ангелах Локи (Мэтт Деймон) и Бартлби (Бен Аффлек), обреченных вечно торчать в штате Висконсин. Однако у них появляется шанс вернуться обратно в рай, и, чтобы это получилось, им нужно воспользоваться новой католической догмой с одним негативным эффектом: исчезнет все сущее на земле, включая человечество.

По словам Смита, не нужно опасаться плохого результата и не трогать «Догму». «Я вам говорю, я это сделаю [сниму продолжение]. Я чертовски рад. Я нашел способ [продолжить историю]», — поделился постановщик.

Смит уверен, что Деймон и Аффлек снимутся в фильме. Он пообещал «больше чем просто камео» двух актеров. «Единственный способ сделать сиквел „Догмы“ — это если они там будут. Так что рассчитывайте на то, что эти ребята там будут», — сказал режиссер.

Смит не сомневается, что Деймон и Аффлек снимутся в «Догме-2», потому что он спас от производственного ада их фильм «Умница Уилл Хантинг» 1997 года. С тех пор актерский дуэт появлялся в фильмах режиссера. «Я мог держать это [напоминание о помощи, как дамоклов меч] над их головами в течение 25 гребаных лет, поэтому они продолжают появляться во всех фильмах», — пояснил он.

В декабре 2023 года Смит рассказал, что работает над возвращением Джея и Молчаливого Боба. Режиссер уточнил, что пишет сценарий для новой ленты с комедийным дуэтом в исполнении Джейсона Мьюза и самого себя.