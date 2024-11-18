Религиозные деятели раскритиковали законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах

Представители традиционных конфессий критически отнеслись к внесенному в Госдуму законопроекту о запрете богослужений в многоквартирных домах. Об этом сообщает «Коммерсант», пообщавшийся с религиозными деятелями.

Глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) считает, что инициатива ставит под угрозу проведение религиозных обрядов, совершаемых дома у тяжелобольных и находящихся при смерти. «Кроме того, принятие законопроекта может привести к закрытию православных домовых храмов в нежилых помещениях многоквартирных домов», ― отмечает она.

При этом игуменья «разделяет обеспокоенность авторов законопроекта относительно совершения в таких помещениях религиозных обрядов группами мигрантов, не имеющими статуса юридического лица». Представительница РПЦ предлагает доработать инициативу.

Главный раввин России Берл Лазар тоже «понимает опасения, связанные с собраниями сектантов экстремистских течений». Однако, по его мнению, религиозные организации могут отслеживать их, а запрет молитвенных помещений в домах помешает это делать.

Председатель Евро-Азиатского отделения Церкви христиан-адвентистов Олег Гончаров считает, что законопроект лишь создаст почву для социальных и межконфессиональных конфликтов. «Адвентисты категорически против этого законопроекта. Он нарушает конституционные принципы свободы совести», ― говорит он.

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов называет молельные помещения в жилых домах «вынужденной мерой из‑за отсутствия мечетей». «Если вместо временных молельных помещений, которые иногда создают неудобства жильцам, будут давать разрешения на строительство официальных мечетей, будет всем хорошо», ― считает он. При этом запрет приведет лишь к тому, что люди, собиравшиеся в домашних молельнях, продолжат делать это «неофициально и бесконтрольно», предупреждает Аширов.