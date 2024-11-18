Суд обязал лидера Rammstein выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ постановил взыскать более 635 400 евро (свыше 67 млн рублей) с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за отмененный концерт в Твери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

С музыканта также взыщут проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы истца на оплату регистрационного и арбитражного сборов. В общей сложности сумма взысканий составляет порядка 70,5 млн рублей.

Согласно решению суда, ООО «Прайм маркетинг» заключило с Линдеманном договор, по которому тот обязался в августе 2021 года выступить на фестивале «Макларин за родину». Концерт продолжительностью 70 минут должен был пройти на территории пивоварни «Афанасий» в Твери. Услуги артиста были полностью оплачены, однако он отменил выступление, а деньги не вернул.

Как отмечало РБК, Линдеманн отменил выступление из‑за ковидных ограничений. Тогда в его номер пришли полицейские и предупредили о действующих ограничениях при проведении массовых мероприятий и об ответственности за их нарушение.