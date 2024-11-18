Продажи алкоголя в РФ побили рекорд

За 10 месяцев розничные продажи алкоголя в РФ достигли максимальных значений с 2017 года, когда началась вестись официальная статистика. Рекорды побили водка, тихое и игристое вина, передает РБК.

С января по октябрь 2024 года было продано 184,2 млн дал алкогольной продукции, следует из данных Росалкогольтабакрегулирования (РАТК). По сравнению с 2023 годом специалисты зафиксировали рост всего на 0,8%, а с 2017-м — на 21%.

Самый большой рост по продажам наблюдается у водки — на 60% с 2017 года. Всего за десять месяцев было продано 62,5 млн дал этого напитка, что тоже максимум (семь лет назад было 54,2 млн). Однако в 2022-м году водки за аналогичный период продали столько же.

Виноградного вина в рознице разошлось 46,9 млн дал. В сравнении с прошлым годом это больше на 0,9%, а с 2017-м — на 22,5%. Продажи игристого выросли до 16,3 млн дал (рост в сравнении с 2023-м — 10,9%, с 2017-м — на 61%).

Значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года показали розничные продажи ликеро-водочных изделий (настойки, наливки, ликеры, бальзамы и не только) и крепких алкогольных напитков (виски, ром, джин и кальвадос). Продажи первой категории за год увеличились более, чем на 15%, составив 13,2 млн дал.

В то же время сократились продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта и плодовой алкогольной продукции — на 34,3% и 20,1% соответственно. Упал спрос и на слабоалкогольных напитки — их было продано 11,5 миллиона дал, что на 19,8% меньше прошлого года. РБК объясняет это кратным увеличением акциза на такую продукцию с 1 мая 2024 года.