Эми Адамс отращивала волосы на подбородке для сцены в «Ночной сучке»

Эми Адамс самостоятельно отращивала волосы на подбородке для одной из сцен в черной комедии «Ночная сучка». Ей предлагали использовать накладные, но она отказалась, рассказала актриса в интервью Variety.

«Ночная сучка» рассказывает о жизни безымянной Матери, чья жизнь не блещет красками: каждый день похож на предыдущий, истерики сына сводят с ума, мечта стать художницей не сбылась, друзей нет, муж все время в командировках. С каждым днем женщина все больше звереет — в прямом и переносном смысле. Героиня превращается в собаку, начинает рыть ямы на заднем дворе и выть на луну.

В одной из начальных сцен, в которой появляются первые признаки собачей трансформации, Мать обнаруживает на своем подбородке волосы. Их-то Адамс и выращивала на своем подбородке. «В них я видела прекрасное выражение человеческих возможностей без каких‑либо искусственных средств или фильтров», — рассказала актриса.

По словам Адамс, у нее очень быстро растут волосы — всего за одну ночь. «В один день их нет, а на следующий день я как сом. Это может отталкивать некоторых людей», — призналась актриса. После этого она рассмеялась — ее это совсем не волнует.

Адамс уверена, что «Ночная сучка» не посвящена психологическому расстройству ликантропии, , при котором человек воображает себя животным.