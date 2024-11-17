«Гладиатор-2» на старте собрал 87 млн долларов по всему миру

Стартовые сборы «Гладиатора-2» в международном прокате составили 87 млн долларов. Это рекордные показатели для студии Paramount Pictures и режиссера Ридли Скотта, пишет Variety.
Сиквел «Гладиатора» появился на 63 рынках, включая Великобританию, но не в США. Эпопея показала самый прибыльный международный старт у фильма с рейтингом R для Paramount Pictures и стала лучшим зарубежным дебютом Скотта, среди самых кассовых фильмов которого — «Марсианин» (630 млн долларов в мировом прокате), «Гладиатор» (465 млн) и «Прометей» (403 млн).
«Гладиатору-2» также удалось собрать 7 млн долларов на 453 сеансах в формате IMAX. Релиз фильма вошел в тройку лучших международных дебютов Paramount Pictures в этом году.
Самой прибыльной страной для «Гладиатора-2» стала Великобритания (11,4 млн долларов), следом идут Франция (10,3 млн), Испания (5,6 млн), Австралия (5 млн) и Мексика (4,7 млн). В США и Канаде блокбастер с Полом Мескалом выйдет 22 ноября, конкурентом ему станет мюзикл «Злая» с Арианой Гранде.
Бюджет сиквела «Гладиатора» составляет более 250 млн долларов, поэтому создателям нужно собрать много денег, чтобы выйти в плюс. Однако отзывы кинокритиков получились неоднозначными: им понравилось, но без восторга. Они посчитали, что Скотт решил не отходить от оригинала вплоть до сюжета, в результате чего получилась почти та же история, но на современный лад.