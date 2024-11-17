«Мисс Вселенной» впервые стала датчанка

14 ноября, после предварительного смотра и конкурса национальных костюмов список претенденток «Мисс Вселенной-2024» сократился до 30. Затем полуфиналистки продефилировали в купальниках, прежде чем 12 из них прошли на следующий этап с вечерними платьями.

В финале пятерым женщинам задавали вопросы вопросы о лидерстве и стойкости. Когда Тейлвиг спросили, какой бы жизнью она жила, если бы ее никто не судил, и она ответила, что ничего бы не стала менять: «Я живу каждым днем». На заключительном вопросе она призвала «продолжать борьбу» вне зависимости «от того, откуда вы родом». «Я стою здесь сегодня, потому что хочу перемен, хочу творить историю, и именно это я делаю сегодня вечером», — сказала она.