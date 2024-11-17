«Мисс Вселенной» впервые стала датчанка

Виктория Кьер Тейлвиг из Дании стала победительницей «Мисс Вселенной» 2024 года. Она стала первой датчанкой, когда‑либо выигрывавшей в этом конкурсе, сообщает CNN.
21-летняя танцовщица, предпринимательница и начинающий юрист Тейлвиг обошла более 120 претенденток. Другие конкурсантки на сцене аплодировали ей, когда она приняла тиару из рук действующей обладательницы титула Шейннис Паласиос из Никарагуа.
14 ноября, после предварительного смотра и конкурса национальных костюмов список претенденток «Мисс Вселенной-2024» сократился до 30. Затем полуфиналистки продефилировали в купальниках, прежде чем 12 из них прошли на следующий этап с вечерними платьями.
В финале пятерым женщинам задавали вопросы вопросы о лидерстве и стойкости. Когда Тейлвиг спросили, какой бы жизнью она жила, если бы ее никто не судил, и она ответила, что ничего бы не стала менять: «Я живу каждым днем». На заключительном вопросе она призвала «продолжать борьбу» вне зависимости «от того, откуда вы родом». «Я стою здесь сегодня, потому что хочу перемен, хочу творить историю, и именно это я делаю сегодня вечером», — сказала она.
Чидимма Адетшина из Нигерии заняла второе место, Мария Фернанда Бельтран из Мексики — третье. Следом за ними идут Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес Педроса из Венесуэлы. Последняя стала первой 28-летней финалисткой конкурса, поскольку на всех предыдущих «Мисс Вселенных» к участию не допускались женщины старше этого возраста.
Отмена возрастного ограничения произошла на фоне растущих призывов к обновлению конкурса. В преддверии «Мисс Вселенной-2023» организаторы также убрали давний запрет на участие беременных женщин или матерей (у Педросы есть ребенок), а также женщин, которые состоят или когда‑либо состояли в браке.
В этом году 80-летняя кореянка Чхве Сун Хва прошла в финал национального конкурса «Мисс Вселенная» и имела шансы на участие во всемирном этапе. Она могла бы стать самой пожилой участницей отбора, но этого не случилось.