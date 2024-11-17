Вирусное тикток-видео о шведских сладостях привело к опустению прилавков в Швеции

В Швеции возник дефицит сладостей в магазинах из‑за вирусного ролика в тиктоке. Радость за всемирное внимание к элементу национальной культуры сменилась на раздражение пустыми прилавками, сообщает The Guardian.

Мода на шведские сладости возникла из‑за видео нью-йоркского маркетолога Мэригрейс Грейвс, которая сделала обзор на сладости из шведского кондитерского магазина BonBon в Бруклине. Там она нашла изделия, незнакомые большинству американцев. Ролик набрал миллионы просмотров, в BonBon стали выстраиваться очереди, в соцсетях узнали о «конфетном салате» («candy salad») и семейной традиции съедать килограмм сладкого за один субботний вечер.

Спрос на сладости из Швеции резко вырос в США, Южной Корее и самих странах Скандинавии еще весной. Однако у производителей кондитерских изделий запасов на всех не хватало. Усугубил ситуацию обязательный шестинедельный отпуск, в который работники фабрик уходят летом, поэтому к осени заготовки закончились совсем.

Местная фабрика Bubs сильно сократила ассортимент, чтобы нарастить предложение. Раньше проблем с запасами не возникало, ведь заграницей у шведских производителей спрос создавали скандинавские экспаты, которые временами скучали по дому.