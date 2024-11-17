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Трое друзей из Индии взломали эирподсы через микроволновку, чтобы сделать из них слуховые аппараты

Сегодня в 17:40
Фото: Apoltix

Уроженцы Индии Ритвик Джаясимха, Арнав Бансал и Ритвик Вибху сумели обойти ограничения Apple и превратить эирподсы в слуховые аппараты, чтобы ими пользовались их бабушки. Взломать устройство им помогла обычная микроволновка, пишет Wired.

Джаясимха купил наушники AirPods Pro 2, когда в них появилась функция слухового аппарата. Однако уже дома он выяснил, что новая функция недоступна в Индии. Тогда он и двое его друзей, чьи бабушки тоже плохо слышат, собрали из микроволновки и алюминиевой фольги «клетку Фарадея», чтобы блокировать сигнал и сбить геолокацию.

Необычный способ обусловлен тем, что ручная настройка с обходом ограничения не помогает. Если человек в Индии использует прокси, чтобы создать видимость того, что его устройство имеет IP-адрес в США, все близлежащие маршрутизаторы и устройства связаны с IP-адресами, расположенными в Индии, которые выдают его реальное местоположение, а «клетка Фарадея» блокирует электромагнитные сигналы и изолирует гаджет от беспроводных сетей вокруг него.

Решение сработало, поскольку бытовая микроволновая печь разогревает еду с помощью лектромагнитных волн, которые находятся на той же частоте, что и сигналы Wi-Fi — 2,4 ГГц. По сути, троица превратила свою микроволновку в глушилку ваяфая. Обернув iPad в фольгу и положив поверх микроволновки, они использовали базу данных местоположений вайфаев с открытым исходным кодом и инструмент зацикливания SSID-адресов, чтобы обмануть iOS и заставить систему обнаружить гаджет в Калифорнии. После этого у эирподсов появились функция слухового аппарата.

Джаясимха, Бансал и Вибху полагают, что Apple, скорее всего, официально добавит эту функцию для индийских пользователей в ближайшие месяцы, а пока они планируют помогать десяткам людей, которые, по их словам, обратились к ним с просьбой настроить их эирподсы. Профессор кибербезопасности в Университете Суррея Алан Вудворд считает, что троица наглядно показала, как просто бывает обойти геозонирование приложений, обладая техническими знаниями.

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