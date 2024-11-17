Джейк Пол сказал, что сдерживался в бою с Майком Тайсоном. Легендарный боксер благодарен за поединок

Джейк Пол и Май Тайсон прокомментировали бой, который состоялся у них 16 ноября. 58-летняя легенда бокса, которая не выходила на ринг последние 19 лет, проиграла 27-летнему блогеру, который занимается этим спортом последние несколько лет.

Джейк Пол: «Не хотел причинять боль»

Во время послематчевой конференции Пол признался, что сдерживал себя во время боя, когда увидел, что соперник получил урон. «Я хотел устроить фанатам шоу, но не хотел причинять боль тому, кто не нуждался в этом», — сказал контентмейкер. По его словам, он не почувствовал всей силы Тайсона.

Это 11-я победа Пола при одном поражении. Ранее ему удавалось выиграть матчи против бывших чемпионов UFC Андерсона Сильвы и Тайрона Вудли. За бой с Тайсоном он может выручить около 40 млн, поскольку его компания Most Valuable Promotions была организатором шоу.

Майк Тайсон: «Проиграл, но все равно выиграл»

«Это один из тех случаев, когда ты проиграл, но все равно выиграл. Я благодарен за прошлую ночь. Никаких сожалений о том, что вышел на ринг в последний раз. Я чуть не умер в июне. Мне сделали восемь переливаний крови. Потерял половину крови и 25 фунтов [около 11 килограммов] в больнице и должен был бороться, чтобы выздороветь, чтобы драться, поэтому я победил. <…> Когда мои дети видят, как я стою лицом к лицу и заканчиваю восемь раундов с талантливым бойцом вдвое моложе меня перед заполненным стадионом Dallas Cowboy, это опыт, о котором ни один мужчина не имеет права просить. Спасибо»», — написал Тайсон в X.

Пол ответил боксеру: «Люблю тебя, Майк. Это было честью. Ты вдохновение для всех нас».

Тайсон должен заработать около 20 млн долларов за этот бой.

Встреча Тайсона и Пола в Техасе собрала 72 тыс. зрителей. Первые два раунда прошли без ярких событий, лишь в третьем Тайсон добавил агрессии и ударил соперника в начале раунда. Однако позже Пол ответил несколькими удачными попаданиями, после которых его оппонент заметно потерял мобильность, и довел матч до победы.