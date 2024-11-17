В Госдуме россиянок призвали рожать, «пока „рожалка“ работает»

Депутат Госдумы от Курганской области призвал россиянок рожать, «пока „рожалка“ работает». Об этом Александр Ильтяков рассказал в беседе с Ura.ru.

Общаясь с журналистом, представитель региона в парламенте выступил против абортов и выразил мнение о необходимости с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности.

«Пока „рожалка“ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — сказал Ильтяков.

В Курганской области идет дискуссия о введении наказания за склонение к абортам. С такой инициативой к председателю Курганской областной думы Дмитрию Фролову обратились члены Союза православных женщин.

В том же материале Ura.ru сенатор от области Сергей Муратов не стал осуждать женщин, решившихся на аборт, и напомнил, что в СССР практику разрешили из‑за популярности нелегальных и небезопасных операций.