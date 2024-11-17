В Госдуме россиянок призвали рожать, «пока „рожалка“ работает»

Сегодня / 13:46
Умер бывший солист «На-На» Владимир Левкин
Сегодня / 17:40
Трое друзей из Индии взломали эирподсы через микроволновку, чтобы сделать из них слуховые аппараты
Сегодня / 16:59
Джейк Пол сказал, что сдерживался в бою с Майком Тайсоном. Легендарный боксер благодарен за поединок
Сегодня / 14:51
Мэнни Фреш рассказал, что припев трека «Who Let the Dogs Out» появился случайно
Сегодня / 14:40
Шоураннер «Пацанов»: «Я с ужасом думаю о том, что сериал может превратиться в то, что высмеивал»
Сегодня / 14:16
Снос Дома кино в Москве начнется в январе
Сегодня / 14:02
Альбом Мака Миллера «Balloonerism» появится на стриминговых площадках
Сегодня / 13:58
50 долларов и сигареты: в Чикаго нашелся самый похожий двойник Джереми Аллена Уайта из «Медведя»
Сегодня / 13:12
Lil Krystalll пройдет лечение от алкоголизма
Сегодня / 12:57
Дети попросили у Деда Мороза маски животных и лошадок для хоббихорсинга
Сегодня / 10:43
В православном мессенджере «Зосима» запретят материться и призывать к экстремизму
Сегодня / 10:13
Mash: сборную Брунея по футболу не пустили в стриптиз-бар после поражения от России 0:11
Сегодня / 09:35
В Пакистане VPN объявили противоречащим шариату
Вчера / 22:30
Hello Kitty и Fender выпустили стилизованные электрогитары
Вчера / 21:55
Грузия в четвертый раз заняла первое место на детском «Евровидении»
Вчера / 21:22
Умер глава New Yorker Фридрих Кнапп, благодаря которому сеть магазинов стала мировым гигантом
Вчера / 19:55
Ева Лонгория уточнила, что уехала из США не из‑за Трампа. Ранее она говорила об антиутопии в стране
Вчера / 18:40
В Саратовской области введут «реестр наркоманов»
Вчера / 17:45
В РФС объяснили, что матчи с командами уровня Брунея нужны для очков в рейтинге ФИФА
Вчера / 16:55
Релиз «Звездных войн» передвинули ради «Ледникового периода-6»
Обновлено вчера в 16:47
Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Вчера / 15:59
Сыр из овечьего молока признали лучшим в 2024 году
Вчера / 15:16
Минюст отказал в регистрации Партии любителей пива
Вчера / 14:42
Депутат Госдумы обвинил курьеров продуктов с высшим образованием в «непатриотичности»
Вчера / 14:10
В Одинцово сгорел шелтер проекта «Дом убежище»
Вчера / 12:32
Умерла звезда «Бриллиантовой руки» актриса Светлана Светличная
Вчера / 12:02
Хасбик в интервью Такеру Карлсону: «Хочу, чтобы во всем мире был мир»
Вчера / 09:45
Голый зад, вечная загрузка и разочарование: как в сети запомнили бой Тайсона и Джейка Пола
Вчера / 08:51
Майк Тайсон проиграл бой блогеру Джейку Полу
Вчера / 03:41
Элизабет Олсен вернется к роли Алой Ведьмы в мультсериале «Зомби Marvel»
Вчера / 02:52
Мартин Скорсезе назвал «психологически мощным» хоррор «Я видел свечение телевизора»
Вчера / 01:59
В Москве нашли кота Лучика, которого украли из зоомагазина школьницы
Вчера / 01:09
Студентки женского университета Донгдук протестуют против приема в вуз мужчин
Вчера / 00:03
В Японии арестовали американца, который нацарапал свое имя на древней храмовой постройке
15 ноября / 23:30
Режиссер «Субстанции» Корали Фаржа отозвала фильм с феста из‑за слов организатора о женщинах в кино

В Госдуме россиянок призвали рожать, «пока „рожалка“ работает»

Сегодня в 16:06
Фото: Александр Ильтяков/VK

Депутат Госдумы от Курганской области призвал россиянок рожать, «пока „рожалка“ работает». Об этом Александр Ильтяков рассказал в беседе с Ura.ru.

Общаясь с журналистом, представитель региона в парламенте выступил против абортов и выразил мнение о необходимости с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности.

«Пока „рожалка“ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — сказал Ильтяков.

В Курганской области идет дискуссия о введении наказания за склонение к абортам. С такой инициативой к председателю Курганской областной думы Дмитрию Фролову обратились члены Союза православных женщин.

В том же материале Ura.ru сенатор от области Сергей Муратов не стал осуждать женщин, решившихся на аборт, и напомнил, что в СССР практику разрешили из‑за популярности нелегальных и небезопасных операций.

«Безусловно, бывают разные жизненные ситуации — изнасилования, проблемы со здоровьем матери и ребенка и так далее. И если случится, что женщине пришлось сделать аборт в этой связи, то осуждать ее точно не надо. Но, перед тем как принять решение об аборте, можно обратиться к помощи родных, друзей, поговорить со священником», — поделился мнением сенатор.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами