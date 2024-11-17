50 долларов и сигареты: в Чикаго нашелся самый похожий двойник Джереми Аллена Уайта из «Медведя»

Очередной конкурс двойников состоялся в Чикаго, где искали самого похожего на звезду «Медведя» Джереми Аллена Уайта мужчину. Однако в смотре приняли участие и женщины тоже.

16 ноября более 50 участников конкурса собрались в чикагском парке, более сотни человек пришли посмотреть на них, пишет ABC 7 Chicago. Каждый из конкурсантов пришел в фартуке и белой футболке, а в зубах у них торчали сигареты, как у шеф-повара Карми Берзатто в сериале «Медведь», действие которого происходит в Чикаго. Они боролись за признание как самого похожего на героя двойника, 50 долларов, несколько сигарет, корону и кубок.

Победителем стал 37-летний психотерапевт из штата Иллинойса Бен Шабад. Мужчина признался, что участие и победа в конкурсе — «это самое крутое, что он сделал за всю неделю».

«Я чувствовал себя довольно уверенно. Люди уже давно говорят мне, что я похож [на Уайта]. Не знаю, изменило ли это мою жизнь, но это изменило мою субботу», — сказал Шабад.