Шоураннер «Пацанов»: «Я с ужасом думаю о том, что сериал может превратиться в то, что высмеивал»

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке не хочет превращения сериала в супергеройскую франшизу вроде Marvel и DC. О страхах работы над пятым сезоном и спин-оффами он рассказал в беседе с Collider.

Продюсер и сценарист проекта заверил поклонников, что тоже с ужасом думает о возможности «превращения в то, что мы высмеивали все эти пять лет», и очень старается «не продаться».

«Я живу в абсолютном ужасе от того, что превращусь в то, что мы высмеивали все эти пять лет. Фишка „Пацанов“ в том, что это панк-рок, и видеть, как панки продаются, бывает очень больно. Я очень стараюсь, чтобы не продаться», — поделился он с журналистом.

«Мы снимаем новые сериалы, потому что нам интересны эти истории и их нельзя рассказать в „Пацанах“. При этом мы не хотим стремительно расширяться, мы осторожны в наших решениях и хотим быть уверены, что можем обосновать их», — объяснил Крипке анонс приквела «Vought Rising» и спин-оффа «Поколение „Ви“».

«Я постоянно думаю об этом. Для меня нет ничего важнее, чем выдержать планку качества, даже если не всем зрителям нравятся эти истории», — добавил он.

Тем не менее четвертый сезон «Пацанов» привлек много критики от зрителей. Некоторых из них возмутил эпизод сериала, в котором персонаж Джека Куэйда стал секс-игрушкой в руках опасного противника. Зрители посчитали, что авторы превратили сексуализированное насилие над мужчиной в шутку.

Актер также выражал недовольство количеством обнаженных сцен в сериале. Он даже просил своих родителей не смотреть третий сезон, потому что «мой зад там просто с экрана не сходит».

С домогательствами из‑за сериала столкнулась исполнительница роли Зажигалки. Вэлори Карри пожаловалась на поклонников, которые во время фан-встречи попросили ее повторить некую сцену.