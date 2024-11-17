Дети попросили у Деда Мороза маски животных и лошадок для хоббихорсинга

В пресс-службе Деда Мороза в Великом Устюге рассказали о самых необычных пожеланиях детей. Среди прочего его просили подарить маски животных и детали для образа, а также игрушечных лошадок для хоббихорсинга, передает ТАСС.

«Самые трогательные письма поступают от детей, когда они рассказывают в письме о своей семье и просят подарки только для близких: чтобы мама, папа, брат, сестра и другие родные просто улыбнулись», — рассказали помощники Деда Мороза.

Взрослые граждане РФ тоже пишут письма Деду Морозу. Они мечтают встретить свою любовь, улучшить материальное положение и — все чаще — о путешествиях. Люди старше 55 лет желают поправить свое здоровье, в основном об этом пишут женщины.

На сегодняшний день Дед Мороз получил более 4,7 млн писем. Они хранятся в его вотчине в деревне Морозовице.