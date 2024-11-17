Альбом Мака Миллера «Balloonerism» появится на стриминговых площадках

Родные и близкие Мака Миллера анонсировали релиз альбома «Balloonerism». Это следует из трейлера, показанного на фестивале Camp Flog Gnaw, его запись опубликовал фан-аккаунт рэпера в твиттере.

Эклектичное мультипликационное видео состоит из нескольких отрывков. В одном группа ребят бежит к упавшему метеориту, героем другого стали несколько крыс, а в третьем поездка кролика на трамвае превращается в американские горки и ночной кошмар. Ролик кончается стилизованным рисунком с лицом Миллера в форме воздушного шара и надписью «Скоро».

Информации о том, что Миллер когда‑либо планировал выпустить «Balloonerism» при жизни, нет. Однако фанаты помнят, что в 2014 году рэпер регистрировал интернет-домен под таким названием.

Показанная в тизере обложка также является работой поклонника. Под похожим изображением Миллер в 2018 году оставлял комментарий со словом «Хочу (Need this)».

В конце концов, слушатели назвали «Ballonerism» серию слитых треков, над которыми артист работал до релиза альбома «Faces» в 2013–2014 годах. Всего в их число входят около двадцати песен, среди которых фиты с SZA, Flying Lotus, Hodgy Beats и Диланом Рейндольдсом.

Предположения о возможном официальном релизе появились в среде фанатов около месяца назад. Фотография футболки с обложкой неожиданно появилась на сайте благотворительного аукциона Goodwill, а потом лот был удален администрацией сайта.