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Альбом Мака Миллера «Balloonerism» появится на стриминговых площадках

Сегодня в 14:02
Фото: The Mac Miller Memoir/X

Родные и близкие Мака Миллера анонсировали релиз альбома «Balloonerism». Это следует из трейлера, показанного на фестивале Camp Flog Gnaw, его запись опубликовал фан-аккаунт рэпера в твиттере.

Эклектичное мультипликационное видео состоит из нескольких отрывков. В одном группа ребят бежит к упавшему метеориту, героем другого стали несколько крыс, а в третьем поездка кролика на трамвае превращается в американские горки и ночной кошмар. Ролик кончается стилизованным рисунком с лицом Миллера в форме воздушного шара и надписью «Скоро».

Информации о том, что Миллер когда‑либо планировал выпустить «Balloonerism» при жизни, нет. Однако фанаты помнят, что в 2014 году рэпер регистрировал интернет-домен под таким названием.

Показанная в тизере обложка также является работой поклонника. Под похожим изображением Миллер в 2018 году оставлял комментарий со словом «Хочу (Need this)».

В конце концов, слушатели назвали «Ballonerism» серию слитых треков, над которыми артист работал до релиза альбома «Faces» в 2013–2014 годах. Всего в их число входят около двадцати песен, среди которых фиты с SZA, Flying Lotus, Hodgy Beats и Диланом Рейндольдсом.

Предположения о возможном официальном релизе появились в среде фанатов около месяца назад. Фотография футболки с обложкой неожиданно появилась на сайте благотворительного аукциона Goodwill, а потом лот был удален администрацией сайта.

Мак Миллер скончался от случайной передозировки наркотиками 7 сентября 2018 года. В течение следующих лет его семья издала сначала неоконченный при жизни альбом «Circles», а затем два ранних микстейпа «K.I.D.S» и «I Love Life, Thank You».

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