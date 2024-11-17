Умер бывший солист «На-На» Владимир Левкин

Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Артисту было 57 лет. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на жену музыканта.

Как пишет телеканал, в минувшую пятницу певца доставили с подозрением на пневмонию в больницу. В субботу его перевели из реанимации в гематологическое отделение Боткинской больницы, где он скончался. Известно, что Левкин также страдал от лейкоза.

Известно, что в начале 2000-х Левкину диагностировали рак лимфатической системы IV стадии. В ходе лечения он пережил пересадку костного мозга и курс химиотерапии, но спустя 10 лет заболевание вернулось, и процесс пришлось пройти заново.

Владимир Левкин выступал в составе группы «На-На» со дня ее основания, а также был организатором, солистом, продюсером и менеджером группы Kedbl.