Lil Krystalll пройдет лечение от алкоголизма

Рэпер Lil Krystalll отправился на лечение от алкголизма. Об этом артист рассказал в своем телеграм-канале.

«Моя команда и я приняли решение, что мне нужно уйти на лечение в реабилитацию. Это трудное, но необходимое решение, чтобы я мог вернуться к вам в лучшей форме. Спасибо за ваше понимание и поддержку. Вы для меня многое значите», — написал он.

Проблемы автора альбома «Kristina» стали очевидны во время выступления в родной Риге. На видео с концерта рэпер лил поклоннице в рот жидкость из бутылки, валился с ног, не мог стоять без посторонней помощи и исполнять песни.

Рэпер пояснил, что в последние полгода в его семье сложилась непростая ситуация, которая привела его к алкогольной зависимости и проблемам со здоровьем.

«С лета я переживаю сложные семейные обстоятельства, и, к сожалению, это привело к тому, что я начал злоупотреблять алкоголем, чтобы справляться со стрессом. Это уже отразилось на моем здоровье — у меня две язвы желудка», — говорится в посте.

Lil Krystalll принес фанатам извинения за свое состояние. По его словам, отвратительное выступление заставило его задуматься о здоровье.