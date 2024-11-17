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В православном мессенджере «Зосима» запретят материться и призывать к экстремизму

Сегодня в 10:43
Фото: Kev Costello/Unsplash

В православном мессенджере «Зосима» будет запрещено ругаться матом, призывать к насилию и экстремизму. Об этом РИА «Новости» сообщил президент фонда «Иннотех XXI», спонсора проекта.

«Зосима» был разработан для реставрационного проекта в Ярославской области, но потом разработчики решили выпустить на рынок. Приложение создавали как базу для обмена информацией о храмах, сбора пожертвований и обмена сообщениями, фото, видео и онлайн-трансляциями.

«В финальной версии приложения будет модерация. Если появится аморальная информация, ее, в отличие от других мессенджеров, где это сейчас не блокируется, будут удалять, ограничивать, а пользователей — блокировать. Это в том числе про экстремизм, призывы к насилию, ругань, сквернословие. За мат будут банить. Важно, чтобы дети, молодежь, не смотрели вредный контент», — сказал представитель фонда.

Ранее он отмечал, что авторы проекта решили не пользоваться уже существующими «западными» мессенджерами из‑за негативного контента в них. К тому же «Зосиму» нельзя будет взломать, пообещал президент организации.

По его оценке, приложение будет готово к релизу весной 2025 года, а в конце ноября — начале декабря у него появится тестовая версия.

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