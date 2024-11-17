Mash: сборную Брунея по футболу не пустили в стриптиз-бар после поражения от России 0:11

Игроков сборной Брунея по футболу не пустили в стриптиз-бар в Краснодаре. Об этом пишет Kub Mash.

В город команда приехала на товарищеский матч со сборной России и пропустила рекордные 11 мячей. Как пишет телеграм-канал, Федерация футбола Брунея запретила игрокам тусоваться в чужой стране, однако, похоже, не все из них подчинились требованию.

По информации Mash, футболисты попытались зайти в местный стриптиз-бар, но столкнулись с проблемой — у них не работали банковские карты, а охрана не стала принимать оплату в долларах.

Спортсменам пришлось отправиться в другое заведение. На видео канала несколько игроков танцуют под песню Макsим «Знаешь ли ты».

Ранее президент Федерации футбола Брунея рассказал, что РФС взял на себя все расходы по организации товарищеского матча между сборными, а траты на логистику превысили 100 тысяч долларов.

«Все расходы на дорогу сюда взял на себя РФС. Это очень большая сумма, но точную цифру не назову. Больше 100 тысяч долларов. Одни только билеты на делегацию в 40 человек стоят столько. А еще есть размещение в отеле, питание, переезды. Кроме того, наша федерация заработала определенную сумму за проведение матча со сборной России», — сказал руководитель организации.

В минувшую пятницу сборная России по футболу провела самый успешный матч в истории. Она обыграла команду Брунея со счетом 11:0. Такого отрыва от соперников отечественные футболисты не показывали ни во времена СССР, ни до революции.

В РФС объяснили, что товарищеские матчи с командами уровня Брунея нужны сборной России для очков в рейтинге ФИФА. Там считают, что матчи национальной сборной — это праздник для российских болельщиков и «дополнительная ответственность для футболистов и тренеров».