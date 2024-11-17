В Пакистане VPN объявили противоречащим шариату

В Пакистане Совет по исламской идеологии объявил использование VPN противоречащим шариату. Об этом пишет The Express Tribune со ссылкой на заявление организации.

В тексте председатель организации Рагиб Хуссейн Наеми отметил, что блокировка властями страны «неэтичных и оскорбительных материалов» укладывается в принципы религии. По его словам, совет поддержал действующий в стране запрет на использование сервисов для обхода запретов и направил руководству страны собственные рекомендации.

Использование VPN для обхода ограничений или доступа к запрещенным сайтам «недопустимо с точки зрения исламского права», подчеркнул глава совета. Он также призвал правительство ввести ограничения на платформы, которые подрывают общественные ценности или нарушают правовые границы.

«Технология VPN позволяет пользователям скрывать свои настоящие личности и местоположение, что часто дает доступ к заблокированным правительством сайтам. Кроме того, такие сервисы могут способствовать незаконной деятельности, включая кражу цифровых данных без ответственности из‑за сокрытия личности пользователя, что является нарушением как исламских, так и общественных законов», — обратил внимание Наеми.