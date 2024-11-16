Hello Kitty и Fender выпустили стилизованные электрогитары

Корпорация по производству музыкального оборудования Fender Musical Instruments создала электрогитары, стилизованные под Hello Kitty. Выпуск коллекции приурочен к 50-летию персонажа японской поп-культуры, пишет PR Times.

Розовые электрогитары Fender Stratocaster уже испробовала в деле гитаристка Йоёйоши из японской женской рок-группы Otoboke Beaver. Помимо гитар, Fender стилизовала электрические кабели и сумки для инструментов.

Большую часть уникальных предметов можно будет купить только в Японии, но гитары появятся в продаже в других странах мира.