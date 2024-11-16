Грузия в четвертый раз заняла первое место на детском «Евровидении»

Путкарадзе выступил с песней «To My Mom» (клип на нее), которую сочинили Гига Кухианидзе и Мака Давитая. Мальчик родился в Батуми и начал петь с двух лет, затем стал участником вокального ансамбля «Дети моря», изучал фортепиано в музыкальной школе и стал победителем телевизионного конкурса талантов Ranina.