Грузия в четвертый раз заняла первое место на детском «Евровидении»

Андрия Путкарадзе из Грузии стал победителем «Евровидения-2024» для детей. Песенный конкурс прошел в Мадриде, передает телеканал 1TV.
Путкарадзе выступил с песней «To My Mom» (клип на нее), которую сочинили Гига Кухианидзе и Мака Давитая. Мальчик родился в Батуми и начал петь с двух лет, затем стал участником вокального ансамбля «Дети моря», изучал фортепиано в музыкальной школе и стал победителем телевизионного конкурса талантов Ranina.
Грузия стала рекордсменом детского «Евровидения» — это четвертая победа страны. Первая случилась в 2008 году, а последующие — в 2011-м и 2016-м.
В детском «Евровидении» этого года приняли участие исполнители из Италии, Эстонии, Албании, Армении, Кипра, Франции, Северной Македонии, Польши, Грузии, Испании, Германии, Нидерландов, Сан-Марино, Украины, Португалии, Ирландии и Мальты. В 2023 году конкурс проходил в Ницце, его победительницей стала Зои Клозюр из Франции с песней «Cœur».