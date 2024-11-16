Умер глава New Yorker Фридрих Кнапп, благодаря которому сеть магазинов стала мировым гигантом

В возрасте 73 лет умер миллиардер и глава сети магазинов New Yorker Фридрих Кнапп. Об этом сообщает газета Braunschweiger Zeitung со ссылкой на компанию.

Кнапп умер вечером 15 ноября. В последние месяцы он не участвовал в работе New Yorker, поскольку боролся с болезнью, пояснили в компании. В течение нескольких месяцев лечился в Швейцарии, после чего на некоторое время вернулся в город Брауншвейг на севере Германии.

Как отметила газета Bild, Кнапп, который редко появлялся на публике, умер на острове Зюльт, куда прибыл на прошлой неделе после длительного лечения в Швейцарии. Он тяжело заболел около года назад.

Кнапп построил империю моды из более чем 1300 магазинов в 49 странах. В настоящее время более 23 тыс. человек трудятся на New Yorker.