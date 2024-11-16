Умер глава New Yorker Фридрих Кнапп, благодаря которому сеть магазинов стала мировым гигантом

В возрасте 73 лет умер миллиардер и глава сети магазинов New Yorker Фридрих Кнапп. Об этом сообщает газета Braunschweiger Zeitung со ссылкой на компанию.
Кнапп умер вечером 15 ноября. В последние месяцы он не участвовал в работе New Yorker, поскольку боролся с болезнью, пояснили в компании. В течение нескольких месяцев лечился в Швейцарии, после чего на некоторое время вернулся в город Брауншвейг на севере Германии.
Как отметила газета Bild, Кнапп, который редко появлялся на публике, умер на острове Зюльт, куда прибыл на прошлой неделе после длительного лечения в Швейцарии. Он тяжело заболел около года назад.
Кнапп построил империю моды из более чем 1300 магазинов в 49 странах. В настоящее время более 23 тыс. человек трудятся на New Yorker.
New Yorker была основана в 1971 году, когда во Фленсбурге Тильмаром Хансеном и Михаэлем Симсоном был открыт первый магазин под названием «Джинсовый магазин номер один». Такой же магазин спустя пять лет открылся в Брауншвейге, а к руководству компании присоединился Кнапп. Первый бутик под названием New Yorker был открыт в 1982 году в Киле.