Ева Лонгория уточнила, что уехала из США не из‑за Трампа. Ранее она говорила об антиутопии в стране

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория прокомментировала переезд из США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В подкасте «Behind the Table» она уточнила, что это решение не связано с переизбранием политика.

«Пожалуйста, дайте им знать, что я уехала из Соединенных Штатов не из‑за Трампа? <…> Я уехала не из‑за политической обстановки. Я уехала, потому что моя работа привела меня туда [в Европу]», — сказала актриса.

Накануне Лонгория рассказала, что решила уехать из США во время пандемии коронавируса и не планирует возвращаться. По ее мнению, за это время Лос-Анджелес успел поменяться, и теперь она живет в Испании и Мексике. Она отметила, что «большинству американцев» повезло меньше — они «застряли в этой антиутопической стране» и не могут «сбежать и уехать куда‑нибудь».

После этого в соцсетях и прессе пришли к выводу, что отъезд Лонгории связан с президентством Трампа. «Люди просто схватили какой‑то кликбейт, чтобы посеять раздор, и это меня очень огорчает. Все, что вы говорите, призвано посеять раздор», — сказала она.