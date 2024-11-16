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Ева Лонгория уточнила, что уехала из США не из‑за Трампа. Ранее она говорила об антиутопии в стране

Сегодня в 19:55
Фото: TheStewartofNY/Getty Images

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория прокомментировала переезд из США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В подкасте «Behind the Table» она уточнила, что это решение не связано с переизбранием политика.

«Пожалуйста, дайте им знать, что я уехала из Соединенных Штатов не из‑за Трампа? <…> Я уехала не из‑за политической обстановки. Я уехала, потому что моя работа привела меня туда [в Европу]», — сказала актриса.

Накануне Лонгория рассказала, что решила уехать из США во время пандемии коронавируса и не планирует возвращаться. По ее мнению, за это время Лос-Анджелес успел поменяться, и теперь она живет в Испании и Мексике. Она отметила, что «большинству американцев» повезло меньше — они «застряли в этой антиутопической стране» и не могут «сбежать и уехать куда‑нибудь».

После этого в соцсетях и прессе пришли к выводу, что отъезд Лонгории связан с президентством Трампа. «Люди просто схватили какой‑то кликбейт, чтобы посеять раздор, и это меня очень огорчает. Все, что вы говорите, призвано посеять раздор», — сказала она.

Летом Лонгория участвовала в предвыборной кампании в поддержку кандидатуры Камалы Харрис на пост президента. Ранее она говорила, что, когда Трамп победил Хиллари Клинтон в 2016 году, она испытала экзистенциальный кризис.

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