В Саратовской области введут «реестр наркоманов»

В Саратовской области в ближайшие дни заработает электронный «реестр наркоманов». Постановление о его создании появилось на сайте местного правительства, обратил внимание РБК.

До 20 ноября в этот единый реестр внесут данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и месте проживания граждан, которые по решению суда обязаны пройти лечение от наркотической зависимости и должны пройти проверку на наркотики, профилактику, медицинскую или социальную реабилитацию. Реестр создается на базе областной клинической психиатрической больницы Святой Софии.

Помимо прочего в реестр внесут информацию об их медицинском диагнозе (по МКБ-10) и назначенном лечении, статье дела, которое рассматривал суд, дате и номере решения суда.

В постановлении отмечается, что Медицинский информационно-аналитический центр Минздрава должен организовать «бесперебойную работу защищенного канала данных» и соблюдать «требования законодательства о конфиденциальности и охраняемой законом врачебной тайны». Обновления в реестр будут проходить ежемесячно.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сказал RTVI, что создание «реестра наркоманов» — это, скорее, «технический момент». «После того, как человек, который был в наркотическом опьянении, окажется, например, в специализированном учреждении, его включат в реестр, через который его будут проверять, если он, допустим, решит в дальнейшем получить водительские права или разрешение на оружие. <…> Впрочем, не исключаю, что это больше технический момент, так как такие лица все равно фиксируются [в базах данных]», — прокомментировал он.