В РФС объяснили, что матчи с командами уровня Брунея нужны для очков в рейтинге ФИФА

Международные товарищеские матчи сборной России нужны для официального рейтинга ФИФА, в котором национальная команда набирает с помощью них баллы, передает Metaratings заявление генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова. Накануне прошел матч с футболистами из Брунея со счетом 11:0.

«Плюс, что немаловажно, международные матчи нашей команды идут в зачет официального рейтинга ФИФА, где нам даже в эпоху отстранения от официальных соревнований удается оставаться в четвертом десятке сильнейших команд планеты из более чем 200», — сказал Митрофанов.

По его мнению, матчи национальной сборной — это праздник для российских болельщиков и «дополнительная ответственность — для футболистов и тренеров». Сборная России не проигрывает на протяжении восьми матчей — последний раз команда проигрывала 11 сентября в матче с молодежной сборной Египта (1:2).